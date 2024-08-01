Российские войска за минувшие сутки нанесли 15 ударов по пограничью Черниговской области из минометов, артиллерии и дронами, сообщили в четверг в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 15 взрывов", - сообщили в ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно, ствольной артиллерии) в районе н.п. Камень.

Семеновская громада: 5 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Леоновка и Медведевка.

Сновская громада: 8 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и FPV-дронов) в направлении н.п. Клюсы и Елино.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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