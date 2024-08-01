Киев • УНН
Российские войска нанесли 15 ударов по пограничью Черниговской области из минометов, дронов и артиллерии. Обстрелы зафиксированы в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах, жертв среди местного населения нет.
Российские войска за минувшие сутки нанесли 15 ударов по пограничью Черниговской области из минометов, артиллерии и дронами, сообщили в четверг в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 15 взрывов", - сообщили в ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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