Армия Ирака взяла под контроль два района Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Иракская армия заявила о взятии под контроль двух ключевых районов на западе Мосула, оккупированного террористической организацией "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
По словам капитана федеральной полиции Аделя Ахмеда, контроль над районами аль-Курей и аль-Тавафо даст возможность организовать «зеленый коридор» для эвакуации из города мирного населения.
Он также рассказал, что на западе Мосула прошли интенсивные бои между иракскими войсками и боевиками "ИГ".
Как сообщал УНН, иракские правительственные силы в четверг попытались окружить Старый город Мосуле, где находятся боевики "Исламского государства", но прогресс замедлился из-за автомобильных бомбы и мины-ловушки в домах и переулках.