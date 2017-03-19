Армия Ирака взяла под контроль два района Мосула

По словам капитана федеральной полиции Аделя Ахмеда, контроль над районами аль-Курей и аль-Тавафо даст возможность организовать «зеленый коридор» для эвакуации из города мирного населения.

Он также рассказал, что на западе Мосула прошли интенсивные бои между иракскими войсками и боевиками "ИГ".

Как сообщал УНН, иракские правительственные силы в четверг попытались окружить Старый город Мосуле, где находятся боевики "Исламского государства", но прогресс замедлился из-за автомобильных бомбы и мины-ловушки в домах и переулках.