Армія Іраку взяла під контроль два райони Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Іракська армія заявила про взяття під контроль двох ключових районів на заході Мосула, окупованого терористичною організацією “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
За словами капітана федеральної поліції Аделя Ахмеда, контроль над районами аль-Курей і аль-Тавафо дасть можливість організувати “зелений коридор” для евакуації з міста мирного населення.
Він також розповів, що на заході Мосула пройшли інтенсивні бої між іракськими військами і бойовиками “ІД”.
Як повідомляв УНН, Іракські урядові сили в четвер спробували оточити Старе місто у Мосулі, де перебувають бойовики “Ісламської держави”, але прогрес уповільнився через автомобільні бомби і міни-пастки в будинках і провулках.