АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

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Аудит Счетной палаты выявил серьезные проблемы в работе АРМА по управлению арестованными активами. Эксперт по безопасности Сергей Шабовта считает, что агентство нуждается в полной перезагрузке.

Результаты аудита Счетной палаты о деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов лишь подтвердили то, что этот орган с самого начала создавался как механизм, позволяющий принимать непрозрачные решения по управлению арестованными активами. Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что отчет аудита должен стать основой для коренных изменений в работе АРМА, пишет УНН.

Ключевая проблема в том, что АРМА создавалась и описывалась нормативными документами таким образом, чтобы быть инструментом коррумпированных действий, скрывать реальные деньги, которые получались за то или иное имущество,

- подчеркнул Шабовта.

Эксперт поддержал позицию Transparency International, которые ранее отметили необходимость коренных изменений в работе АРМА.

Здесь должно быть достаточно коллегиальное решение. Относительно реформы органа. И Transparency, по моему мнению, правильно сказали по поводу того, что там в корне надо менять все,

- отметил он.

В то же время Шабовта скептически оценивает возможность быстрых изменений. 

Проблема в том, что когда коррумпировано абсолютно все, то ожидать, что вдруг кто-то из руководства покается и проведет реформы, не приходится,

- подытожил эксперт.

Поэтому, по его мнению, результаты аудита, по его мнению, должны стать отправной точкой для полной перезагрузки агентства.

Контекст

Недавно Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

В Transparency International Ukraine отметили, что «неутешительные» выводы Счетной палаты по результатам аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов должны стать основой для реформирования этого органа.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, комментируя отчет Счетной палаты, заявила, что управление арестованными активами остается одной из самых больших проблем Агентства по розыску и менеджменту активов. По ее словам, за время полномасштабной войны государство могло потерять доход от управления имуществом на сумму не менее 850 миллионов гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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