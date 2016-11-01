Археологи установили, что Гроб Господень невредим

Ученые исследовали святыню после того, как из нее впервые за 450 лет была снята мраморная плита, ее закрывает.

Мраморную плиту с погребального ложа Христа в Кувуклии - часовне над Гробом Господним в Иерусалимском храме Воскресения Христова археологи сняли 26 октября.

Плита была установлена ​​в XVI веке и с тех пор не поднималась. Сняв плиту, ученые обнаружили под ней много каменных обломков.

После того, как ученые разобрали камни, они нашли под ними другую плиту с высеченным на ней крестом, которая, как предполагают ученые, была установлена ​​во времена Крестовых походов.

На завершающем этапе работы исследователи обнаружили высеченный в известняке похоронное ложе. Выяснилось, что оно сохранилось целым, несмотря на то, что стены пещеры, в которой оно находилось, были разрушены вместе с начальным зданием храма Гроба Господня в начале XI века по приказу халифа Хакима, под властью которого в то время находился Иерусалим.

Как известно, место захоронения Иисуса Христа было обнаружено через три века после распятия посланцами римского императора Константина, который провозгласил христианство государственной религией.

"Мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, что место, где стоит храм Гроба Господня, является местом захоронения Иисуса, однако у нас, безусловно, нет другого места, которое бы столь же точно соответствовало ему, и у нас нет оснований отвергать подлинность этого места", - цитирует National Geographic израильского эксперта по археологии Иерусалима Данная Бахати.