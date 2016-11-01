Археологи установили, что Гроб Господень невредим
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Археологи, исследовавшие святыню храма Гроба Господня в Иерусалиме, установили, что похоронное Ложе Христа сохранилось невредимым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на National Geographic.
Ученые исследовали святыню после того, как из нее впервые за 450 лет была снята мраморная плита, ее закрывает.
Мраморную плиту с погребального ложа Христа в Кувуклии - часовне над Гробом Господним в Иерусалимском храме Воскресения Христова археологи сняли 26 октября.
Плита была установлена в XVI веке и с тех пор не поднималась. Сняв плиту, ученые обнаружили под ней много каменных обломков.
После того, как ученые разобрали камни, они нашли под ними другую плиту с высеченным на ней крестом, которая, как предполагают ученые, была установлена во времена Крестовых походов.
На завершающем этапе работы исследователи обнаружили высеченный в известняке похоронное ложе. Выяснилось, что оно сохранилось целым, несмотря на то, что стены пещеры, в которой оно находилось, были разрушены вместе с начальным зданием храма Гроба Господня в начале XI века по приказу халифа Хакима, под властью которого в то время находился Иерусалим.
Как известно, место захоронения Иисуса Христа было обнаружено через три века после распятия посланцами римского императора Константина, который провозгласил христианство государственной религией.
"Мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, что место, где стоит храм Гроба Господня, является местом захоронения Иисуса, однако у нас, безусловно, нет другого места, которое бы столь же точно соответствовало ему, и у нас нет оснований отвергать подлинность этого места", - цитирует National Geographic израильского эксперта по археологии Иерусалима Данная Бахати.