Археологи встановили, що Гроб Господній неушкоджений
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Археологи, що досліджували святиню храму Гробу Господнього в Єрусалимі, встановили, що похоронне Ложе Христа збереглося неушкодженим. Про це повідомляє УНН з посиланням на National Geographic.
Вчені досліджували святиню після того, як з неї вперше за 450 років була знята мармурова плита, що її закриває.
Мармурову плиту з похоронного ложа Христа в Кувуклії - каплиці над Гробом Господнім в Єрусалимському храмі Воскресіння Христового археологи зняли 26 жовтня.
Плита була встановлена у XVI столітті і з тих пір не піднімалася. Знявши плиту, вчені виявили під нею багато кам'яних уламків.
Після того, як вчені розібрали каміння, вони знайшли під ними іншу плиту з викарбуваним на ній хрестом, яка, як припускають вчені, була встановлена в часи Хрестових походів.
На завершальному етапі роботи дослідники виявили висічене у вапняку похоронне ложе. З'ясувалося, що воно збереглося цілим, попри те, що стіни печери, в якій воно перебувало, були зруйновані разом з початковим будівлею храму Гробу Господнього на початку XI століття за наказом халіфа Хакіма, під владою якого на той час перебував Єрусалим.
Як відомо, місце поховання Ісуса Христа було виявлено через три століття після розп'яття посланцями римського імператора Костянтина, який проголосив християнство державною релігією.
"Ми не можемо з абсолютною певністю сказати, що місце, де стоїть храм Гробу Господнього, є місцем поховання Ісуса, однак у нас, безумовно, немає іншого місця, яке б настільки ж точно відповідало йому, і у нас немає підстав відкидати справжність цього місця", - цитує National Geographic ізраїльського експерта з археології Єрусалиму Дана Бахата.