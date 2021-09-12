Аргентинец и итальянец вышли в финал теннисного турнира "Kyiv Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В рамках теннисного турнира категории "Челленджер" - "Kyiv Open", состоялись поединки полуфинальной стадии, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
В первом сете матча Себастьян Байес (первый сеяный) — Эрги Киркин, турецкий спортсмен, имел на своем счету 18-матчевую беспроигрышную серию, повел — 3:0, однако следующие шесть геймов взял Байес. Организовать дальнейшее сопротивление турецкий теннисист уже не смог — 6:3, 6:2.
В другой баталии Франко Агамеоне из Италии обыграл казаха Тимофея Скатова — 7:6, (7:4), 6:3.
Дополнение
В финальном поединке парного разряда казах Недовесов с Орландо Лусем из Бразилии (1 сеяные) обыграли украинский дуэт Молчанов / Стаховский (2) — 6:4, 6:4.