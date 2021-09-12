Аргентинець та італієць вийшли у фінал тенісного турніру "Kyiv Open"

Деталі

У першому сеті матчу Себастьян Баєс (перший сіяний) – Ергі Кіркін, турецький спортсмен, який мав на своєму рахунку 18-матчеву безпрограшну серію, повів – 3:0, однак наступні шість геймів взяв Баєс. Організувати подальший спротив турецький тенісист вже не зміг – 6:3, 6:2.

В іншій баталії Франко Агамеоне з Італії обіграв казаха Тимофія Скатова – 7:6 (7:4), 6:3.

Доповнення

У фінальному поєдинку парного розряду казах Нєдовєсов із Орландо Лусем із Бразилії (1 сіяні) обіграли український дует Молчанов/Стаховський (2) – 6:4, 6:4.