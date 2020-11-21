Арестович назвал главный урок Карабаха для Украины

"Он один (урок - ред.), но очень важный. Почему Азербайджан смог это сделать? Несмотря на внутренние проблемы, экономические, политические, руководство Азербайджана смогло сосредоточиться и определить главную цель на десятилетия. Обеспечить, несмотря на изменения в мире, в самом Азербайджане преемственность политики, сосредоточить все усилия на возвращении Карабаха", - сказал Арестович.

По его словам, наша проблема в том, что мы каждые пять лет после следующих выборов меняем внешне- и внутриполитический курс.

"Нет постоянной политики. Мы, как общество, должны научиться в Карабаха, что политики могут меняться, иногда очень существенно меняться взгляды на внешнюю и внутреннюю политику. Но должно быть ядро национальных интересов, которое прописано и неприкосновенно с точки зрения политических партий. К тому же это должно быть институционализировано в ВСУ, спецслужбах, независимых аналитических центрах ... Таким примером сейчас является продвижение в ЕС и НАТО", - отметил спикер.

Так, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин сделали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно , что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

Также в Турции одобрили отправку военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокации, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерту (Ханкенди).