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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18595 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78091 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100682 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116868 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151880 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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Арестович назвал главный урок Карабаха для Украины

Арестович назвал главный урок Карабаха для Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Урок Карабаха для Украины один, но очень важный. Почему Азербайджан смог это сделать? Несмотря на внутренние проблемы, экономические, политические, руководство Азербайджана смогло сосредоточиться и определить главную цель на десятилетия. Об этом в интервью "ТСН" заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович, передает УНН.

"Он один (урок - ред.), но очень важный. Почему Азербайджан смог это сделать? Несмотря на внутренние проблемы, экономические, политические, руководство Азербайджана смогло сосредоточиться и определить главную цель на десятилетия. Обеспечить, несмотря на изменения в мире, в самом Азербайджане преемственность политики, сосредоточить все усилия на возвращении Карабаха", - сказал Арестович.

По его словам, наша проблема в том, что мы каждые пять лет после следующих выборов меняем внешне- и внутриполитический курс.

"Нет постоянной политики. Мы, как общество, должны научиться в Карабаха, что политики могут меняться, иногда очень существенно меняться взгляды на внешнюю и внутреннюю политику. Но должно быть ядро национальных интересов, которое прописано и неприкосновенно с точки зрения политических партий. К тому же это должно быть институционализировано в ВСУ, спецслужбах, независимых аналитических центрах ... Таким примером сейчас является продвижение в ЕС и НАТО", - отметил спикер.

Так, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин сделали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Позже в сети появился текст этого соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно , что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах не менее 20 самолетов с российскими военными.

Также в Турции одобрили отправку военных в Азербайджан. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокации, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерту (Ханкенди).

Украинские Национальные Новости

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