Арестованы 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей, причастных к финансированию агрессии рф - ОГП

Суд наложил арест на 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей, которые после аннексии полуострова переоформили предприятия в соответствии с требованиями российского законодательства рф и платят налоги в рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Черкасской областной прокуратуры арестовано имущество, принадлежащее лицам, связанным с финансированием российской вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о 4 воздушных судах Ми-2 (Ми-2) и 2 самолетах АН-2 (Antonov-2) - говорится в сообщении ОГП.

В феврале 2024 года было сообщено о подозрении 9-м украинским предпринимателям, зарегистрированным на территории АР Крым. Следствие установило, что в собственности общества с ограниченной ответственностью, где подозреваемые являются учредителями и конечными бенефициарами, находится ряд объектов движимого имущества.

С целью блокирования движимых активов и предотвращения их перерегистрации на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества по ходатайству прокурора наложен арест на вертолеты и самолеты, принадлежащие обществу.

Также арестовано имущество и корпоративные права предпринимателей на более 35 млн грн.

Подозреваемым инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

"Следствие установило, что после аннексии полуострова эти субъекты хозяйствования переоформили предприятия в соответствии с требованиями российского законодательства рф. Сейчас они осуществляют свою хозяйственную деятельность с рф и платят налоги, финансируя страну-агрессора", - указали в Офисе Генпрокурора.

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