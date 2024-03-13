Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
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Арестованы 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей, причастных к финансированию агрессии рф - ОГП
Суд наложил арест на 4 вертолета, 2 самолета и активы на сумму более 35 миллионов гривен крымских предпринимателей, которые после аннексии перерегистрировали свои компании в России и платили там налоги, финансируя российскую агрессию против Украины.
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Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший рассматривает Аарона Роджерса или Джесси Вентуру в качестве возможных кандидатов на пост вице-президента.
В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов
Правительство работает над созданием системы "Единого окна" в Центрах предоставления административных услуг для предоставления интегрированных услуг ветеранам и их семьям, что позволит им получить доступ к различным административным услугам в одном месте с единым пакетом документов.
В результате удара рф по Мирнограду погибли двое пожилых людей - полиция
Двое пожилых людей погибли и еще пятеро местных жителей получили ранения в результате российского удара по Мирнограду, Донецкой области.
Усиление ВСУ актуальной информацией: Минобороны будет сотрудничать с DeepStateUA
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Заседание комитета ВР, на котором должны были рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, отменили
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Пьяный мужчина поджег дом в Березани Киевской области, в результате чего погибла 42-летняя женщина, злоумышленнику сообщено о подозрении.
Китай становится мировым лидером в гиперзвуковых технологиях, опережая россию и США - Пентагон
Китай разработал крупнейший арсенал гиперзвукового оружия, способного нести ядерные и обычные боеголовки, превзойдя в этой области россию и США.
В Сумах садики, школы и внешкольные учреждения перевели на дистанционный формат
В Сумах детские сады, школы и внешкольные учреждения перешли на дистанционное обучение до конца недели из-за недавнего российского ракетного обстрела, который повлек жертвы и повреждения зданий.