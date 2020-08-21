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Арахамия анонсировал обновление военного флота Украины

Киев • УНН

 • 25272 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время презентации стратегии развития Николаевской области анонсировал обновление военного флота Украины, передает корреспондент УНН.

Арахамия анонсировал обновление военного флота Украины

"Военная компонента очень важна. Вы знаете, у нас на территории региона расположены, расквартированы несколько полноценных бригад. Мы планируем, что у нас будет расквартировано командование морской пехоты, строится программа доступного жилья для военных, на следующий год мы ее удвоим-утроим по объему", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что новый морской объект строится в Очакове.

"Мы не можем, потому что это военный объект, поэтому без подробностей", - добавил Арахамия.

"И программа обновления военного флота в Николаеве. Здесь все знают, что у военного флота состояние очень критическое, соответственно, кому как не Николаеву протянуть руку и восстановить наш военный флот... Когда приезжал министр внутренних дел, то мы договорились, что базирование и обслуживания регионального вертолетного парка, который они закупили, будет осуществляться в регионе", - отметил Арахамия.

Как сообщал УНН, ранее сегодня во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с предпринимателями из морехозяйственной и судостроительной отрасли, чтобы обсудить проект закона "О внутреннем водном транспорте".

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