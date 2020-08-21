Арахамія анонсував оновлення військового флоту України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час презентації стратегії розвитку Миколаївської області анонсував оновлення військового флоту України, передає кореспондент УНН.
"Військова компонента дуже важлива. Ви знаєте, у нас на території регіону розташовані, розквартировані кілька повноцінних бригад. Ми плануємо, що у нас буде розквартировано командування морської піхоти, будується програма доступного житла для військових, на наступний рік ми її подвоїмо-потроїмо за обсягом", - заявив Арахамія.
Він також додав, що новий морський об'єкт будується в Очакові.
"Ми не можемо, тому що це військовий об'єкт, тому без подробиць", - додав Арахамія.
"І програма оновлення військового флоту в Миколаєві. Тут всі знають, що у військового флоту стан дуже критичний, відповідно, кому як не Миколаєву протягнути руку і відновити наш військовий флот... Коли приїжджав міністр внутрішніх справ, то ми домовилися, що базування і обслуговування регіонального вертолітного парку, який вони закупили, буде здійснюватися в регіоні", - зазначив Арахамія.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні під час робочої поїздки в Миколаївську область Президент України Володимир Зеленський зустрівся з підприємцями з морегосподарської і суднобудівної галузі, щоб обговорити проект закону "Про внутрішній водний транспорт".