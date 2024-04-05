Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

На выходных в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, температура ночью в ближайшие дни 0-9° тепла, днем 13-22°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 6 апреля, ночью без осадков, днем в Украине, кроме юго-восточной части, в воскресенье, 7 апреля, в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в понедельник, 8 апреля в Украине без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный и западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 6-8 апреля 3-9°, ближайшей ночью в восточных и Сумской областях 0-5° тепла; днем 13-19°, завтра на юге страны, 8 апреля в Украине 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 0-6° тепла, днем 5-12°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-7° тепла, днем 15-17°.

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