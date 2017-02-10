Апелляционный суд США отказался возобновить действие указа Д.Трампа о мигрантах

Суд отметил, что власти не предоставили убедительных доказательств того, что иностранцы, которые попали под действие указа, могут представлять угрозу национальной безопасности США и быть подозреваемыми в подготовке терактов в стране.

Отметим, что обжаловать решение суда предыдущей инстанции и восстановить действие указа пытался Минюст США.