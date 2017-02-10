Апелляционный суд США отказался возобновить действие указа Д.Трампа о мигрантах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско вчера, 9 февраля оставил в силе решение предыдущего суда, который временно заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд гражданам семи стран, с преимущественно мусульманским населением, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Суд отметил, что власти не предоставили убедительных доказательств того, что иностранцы, которые попали под действие указа, могут представлять угрозу национальной безопасности США и быть подозреваемыми в подготовке терактов в стране.
Отметим, что обжаловать решение суда предыдущей инстанции и восстановить действие указа пытался Минюст США.