Апеляційний суд США відмовився відновити дію указу Д.Трампа про мігрантів

Суд зазначив, що влада не надала переконливих доказів того, що іноземці, які потрапили під дію указу, можуть становити загрозу національній безпеці США і бути підозрюваними у підготовці терактів у країні.

Зазначимо, що оскаржити рішення суду попередньої інстанції і відновити дію указу намагався Мін’юст США.