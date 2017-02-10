Апеляційний суд США відмовився відновити дію указу Д.Трампа про мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Апеляційний суд дев'ятого округу в Сан-Франциско вчора, 9 лютого залишив у силі рішення попереднього суду, який тимчасово заблокував виконання указу президента США Дональда Трампа про тимчасову заборону на в'їзд громадянам семи країн, з переважно мусульманським населенням, передає УНН з посиланням на Reuters.
Суд зазначив, що влада не надала переконливих доказів того, що іноземці, які потрапили під дію указу, можуть становити загрозу національній безпеці США і бути підозрюваними у підготовці терактів у країні.
Зазначимо, що оскаржити рішення суду попередньої інстанції і відновити дію указу намагався Мін’юст США.