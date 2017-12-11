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Актуальное
Апелляция по делу о "долге Януковича" в Высоком суде Лондона ожидается 22-26 января

Апелляция по делу о "долге Януковича" в Высоком суде Лондона ожидается 22-26 января

Киев  •  УНН

 • 15771 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Рассмотрение апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона по 3 миллиардам долларов, которые в декабре 2013 года получило украинское правительство от РФ, и которые называют "долгом Януковича", состоится 22-26 января 2018 года. Об этом сообщил замглавы минфина РФ Сергей Сторчак, передает УНН со ссылкой на finanz.ru.

"22-26 января, апелляционный суд будет идти четыре дня", - сказал С.Сторчак.

Он отметил, что пока не решено, кто поедет от минфина РФ на эти заседания.

Добавим, компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, которая является доверительным управляющим кредитора, ранее также отмечала, что рассмотрение апелляций по этому делу ожидается 22-26 января.

Напомним, в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Высокий суд Лондона в марте не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича".

Минфин Украины в июне подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона в деле России против Украины по выплате 3 млрд дол. При этом в сентябре Украина компенсировала РФ 1,16 млн фунтов по постановлению Высокого суда Лондона.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку в Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.

 

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