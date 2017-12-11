Апелляция по делу о "долге Януковича" в Высоком суде Лондона ожидается 22-26 января

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Рассмотрение апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона по 3 миллиардам долларов, которые в декабре 2013 года получило украинское правительство от РФ, и которые называют "долгом Януковича", состоится 22-26 января 2018 года. Об этом сообщил замглавы минфина РФ Сергей Сторчак, передает УНН со ссылкой на finanz.ru.