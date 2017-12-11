Апеляція у справі про "борг Януковича" у Високому суді Лондона очікується 22-26 січня

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Розгляд апеляційної скарги України на рішення Високого суду Лондона щодо 3 мільярдів доларів, які в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, і які називають "боргом Януковича", відбудеться 22-26 січня 2018 року. Про це повідомив заступник голови мінфіну РФ Сергій Сторчак, передає УНН з посиланням на finanz.ru.