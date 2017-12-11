Апеляція у справі про "борг Януковича" у Високому суді Лондона очікується 22-26 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Розгляд апеляційної скарги України на рішення Високого суду Лондона щодо 3 мільярдів доларів, які в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, і які називають "боргом Януковича", відбудеться 22-26 січня 2018 року. Про це повідомив заступник голови мінфіну РФ Сергій Сторчак, передає УНН з посиланням на finanz.ru.
"22-26 січня, апеляційний суд буде йти чотири дні", - сказав С.Сторчак.
Він зазначив, що поки не вирішено, хто поїде від мінфіну РФ на ці засідання.
Додамо, компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, яка є довірчим керуючим кредитора, раніше також відзначала, що розгляд апеляцій у цій справі очікується 22-26 січня.
Нагадаємо, у лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.
Високий суд Лондона в березні не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про "борг Януковича".
Мінфін України в червні подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона в справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. При цьому у вересні Україна компенсувала РФ 1,16 млн фунтів за постановою Високого суду Лондона.
Уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.
Україна повинна була виплатити борг в грудні 2015 року. Цього не сталося, оскільки в Україні ввели мораторій на повернення боргів кредиторам, в тому числі Росії. Після цього в лютому 2016 року Росія подала судовий позов проти України.