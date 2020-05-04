Антикоррупционный суд снова перенес рассмотрение дела Мартыненко

"Сегодня в ВАКС поступило ходатайство от адвоката одного из обвиняемых с просьбой отложить судебное заседание. Ходатайство мотивировано тем, что ее подзащитный в конце апреля вернулся в Украину, а потому согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-Co-V-2", обязан оставаться на самоизоляции в течение 14 дней", - говорится в сообщении.

Так, ВАКС рассмотрев указанное ходатайство, отметил, что положения постановления Кабинета Министров Украины по самоизоляции лиц, которые пересекли государственную границу и не имеют лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19, не распространяются на участников судебных разбирательств в случае необходимости их прибытия на вызов в суд.

Одновременно, коллегия судей постановила решение о проведении судебного заседания в режиме видеоконференции с различными залами судебных заседаний ВАКС с тем, чтобы обеспечить ограничительные меры, которые дают возможность безопасно находиться в помещении суда. В частности, обвиняемый, который вернулся в конце апреля в Украину, находился в отдельном зале судебных заседаний.

"Однако на судебное заседание не прибыли двое защитников из-за болезни, наличие которой документально подтвердили. Таким образом, четверо обвиняемых остались без защитников. Учитывая эти обстоятельства, суд отложил проведение судебного заседания до 12 мая, в 14:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства относительно "Энергоатома".

Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и сообщено ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостокГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".