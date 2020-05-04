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Антикорупційний суд знову переніс розгляд справи Мартиненка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд знову переніс розгляд справи про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Антикорупційний суд знову переніс розгляд справи Мартиненка

"Сьогодні до ВАКС надійшло клопотання від адвоката одного з обвинувачених з проханням відкласти судове засідання. Клопотання мотивовано тим, що її підзахисний наприкінці квітня повернувся в Україну, а тому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-V-2”, зобов’язаний залишатися на самоізоляції упродовж 14 днів",- йдеться в повідомленні.

Так, ВАКС розглянувши вказане клопотання, зазначила, що положення постанови Кабінету Міністрів України щодо самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон, та не мають лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19, не поширюються на учасників судових проваджень у разі необхідності їх прибуття на виклик до суду.

Одночасно, колегія суддів постановила рішення про проведення судового засідання у режимі відеоконференції із різними залами судових засідань ВАКС з тим, щоб забезпечити обмежувальні заходи, які дають можливість безпечно перебувати у приміщенні суду. Зокрема, обвинувачений, який повернувся наприкінці квітня в Україну, знаходився в окремому залі судових засідань.

"Однак у судове засідання не прибули двоє захисників через хворобу, наявність якої документально підтвердили. Таким чином, четверо обвинувачених залишились без захисників. З огляду на ці обставини, суд відклав проведення судового засідання на 12 травня о 14:00", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".

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