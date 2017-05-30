Антикоррупционная операция: экс-главе Луганской ГНА инкриминируют нанесение ущерба государству на более 6,7 мрд грн

А.Антипов в разное время работал на различных государственных должностях, но с 2006 по 2015 год работал в фискальных органах. Также в 2006 году он возглавил фракцию Партии регионов Украины Луганского областного совета.

Следствием установлено, что А.Антипов действовал в составе преступной организации В.Януковича и в период с июля 2011-го по февраль 2014 года, будучи главой ГНА в Луганской области (далее председателя ГНС, начальника главного управления Миндоходов), обеспечивал функционирование на территории Луганской области так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий" ("налоговых ям"), которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики возможность минимизировать свои налоговые обязательства путем документального оформления несуществующих операций купли-продажи товаров, работ и др. В результате деятельности таких налоговых площадок государственный бюджет не получил налогов на сумму 6,7 мрд грн.

Следствие выявило у А.Антипова и его семьи недвижимость в столице, в частности квартиру площадью более 176 квадратных метров, а также семь автомобилей, среди которых авто таких марок как LEXUS (LEXUS LX 450, 2016 года) и MERCEDES-BENZ (MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, 2013 года выпуска). В общем по оценкам следствия, у А.Антипова и его семьи выявлено имущество на сумму 60 млн грн, тогда как задекларированный совокупный семейный доход за последние почти 20 лет составляет чуть более 2,6 млн грн. Во время проведения обысков у А.Антипова обнаружено и изъято чемодан с 3,8 млн долл., автопарк элитных автомобилей и другие ценности.

Напомним, суд избрал для экс-руководителя Луганской ГНА залог в размере 15 млн грн и ношение "браслета".

Ранее министр А.Аваков сообщил, что в рамках расследования экономических преступлений времен В.Януковича задержаны 22 человека.