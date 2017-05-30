Антикорупційна операція: екс-голові Луганської ДПА інкримінують завдання збитків державі на понад 6,7 мрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Затриманому в рамках масштабної антикорупційної операції колишньому голові ДПА у Луганській області Олександру Антіпову інкримінують участь у незаконних схемах ухиляння від сплати податків. Слідство встановило, що через дії О.Антіпова держава недоотримала понад 6,7 млрд грн. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
О.Антіпов у різні часи працював на різних державних посадах, але з 2006 по 2015 рік працював у фіскальних органах. Також у 2006 році він очолив фракцію Партії регіонів України Луганської обласної ради.
Слідством встановлено, що О.Антіпов діяв у складі злочинної організації В.Януковича і, у період з липня 2011 по лютий 2014 року, перебуваючи на посаді голови ДПА Луганщини (у подальшому голови ДПС, начальника головного управління Міндоходів), забезпечував функціонування на території Луганської області так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств" ("податкових ям"), які надавали підприємствам реального сектору економіки можливість мінімізувати свої податкові зобов'язання, шляхом документального оформлення неіснуючих операцій купівлі-продажу товарів, робіт тощо. У результаті діяльності таких податкових майданчиків державний бюджет не отримав податків на суму 6,7 млрд грн.
Слідство виявило в О.Антіпова та його родини нерухомість у столиці, зокрема квартиру площею понад 176 квадратних метрів, а також сім автомобілів, серед яких авто таких марок як LEXUS (LEXUS LX 450, 2016 року) та MERCEDES-BENZ (MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC, 2013 року випуску). Загалом за оцінками слідства, в О.Антіпова та його родини виявлено майно на суму 60 млн грн, тоді як задекларований сукупний сімейний дохід за останні майже 20 років становить трохи більше 2,6 млн грн. Під час проведення обшуків в О.Антіпова виявлено та вилучено валізу з 3,8 млн дол., автопарк елітних автівок та інші цінності.
Нагадаємо, суд обрав для екс-керівника Луганської ДПА заставу у розмірі 15 млн грн і носіння “браслету”.
Раніше міністр А.Аваков повідомив, що в рамках розслідування економічних злочинів часів В.Януковича затримано 22 особи.