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Антикоррупционер Оксана Величко не смогла объяснить, как приобрела 5 квартир и 12 земучастков

Антикоррупционер Оксана Величко не смогла объяснить, как приобрела 5 квартир и 12 земучастков

Киев  •  УНН

 • 9990 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Глава наблюдательной комиссии общественной организации “Вместе против коррупции”, дочь депутата Киевсовета (глава фракции “ВО “Батькивщина”) Владимира Бондаренко Оксана Величко не смогла объяснить журналистам, каким образом ей удалось приобрести 5 квартир в Киеве, одна из которых еще не достроена, а также 12 земельных участков в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области. Об этом Gazeta.ua стало известно из выпуска программы “Гроші”, передает УНН. 

По информации “Гроші” в Украине уже третий год подряд реализовывается утвержденная правительством антикоррупционная программа “Вместе против коррупции”. Оксана Величко, дочь депутата Киевсовета (глава фракции “ВО “Батькивщина”) Владимира Бондаренко, вместе с министром Кабинета министров Александром Саенко координируют данную инициативу. Ими была создана общественная организации с одноименным названием - “Вместе против коррупции”.

В программе отмечается, что организация получает миллионы гривен на свою деятельность от доноров.

В то же время за последние несколько лет семья Оксаны Величко значительно улучшила свое материальное положение, сообщают "Гроші". В 2015 году Оксана Величко инвестировала деньги в строительство квартиры в Киеве площадью 30 кв. м. В 2016 году у нее появился дом на 314 кв. м в селе Бузовая под Киевом. Там журналисты обнаружили функционирующий отель и ресторан, магазин с сувенирами и частных зоопарк. Хотя по документам на этих землях должен находиться музей.

В 2017 году дом на 160 кв. м и еще два соседних земучастка стали собственностью ее 19-летнего сына.

По словам Оксаны Величко, которые приводит программа, дом на сына переписал бывший муж (чиновник Фонда госимущества Юрий Величко), однако в его декларации за 2015 год ничего не говорится о такой недвижимости, а из сбережений у него было лишь 10 тыс. долларов.

Таким образом, не ясно, за какие средства был построен этот дом, подчеркивают "Гроші". Также не понятно, почему Юрий Величко в 2015 и 2016 годах не указывал в своих декларациях 10 земучастков в селе Яблуница Ивано-Франковской области, которые с 2008 году, согласно декларации чиновницы, пребывают в имуществе у Оксаны Величко.

В то же время Оксана Величко указала в своей декларации земучастки в Ивано-Франковской области, а вот дом на одном из этих участков - нет.

Таким образом, Оксана Величко вместе с сыном владеют 5 квартирами в Киеве, расказывают "Гроші", одна из которых еще не достроена. А также 12 земельными участками в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области. Остается открытым вопрос, на какие средства они были приобретены.

Украинские Национальные Новости

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