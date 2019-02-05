Антикорупціонер Оксана Величко не змогла пояснити, як придбала 5 квартир і 12 земділянок

За інформацією "Гроші" в Україні вже третій рік поспіль реалізовується затверджена урядом антикорупційна програма "Разом проти корупції". Оксана Величко, дочка депутата Київради (глава фракції "ВО" Батьківщина ") Володимира Бондаренко, разом з міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнко координують дану ініціативу. Ними була створена громадська організації з однойменною назвою - "Разом проти корупції".

У програмі зазначається, що організація отримує мільйони гривень на свою діяльність від донорів.

У той же час за останні кілька років сім'я Оксани Величко значно поліпшила своє матеріальне становище, повідомляють "Гроші". У 2015 році Оксана Величко інвестувала гроші в будівництво квартири в Києві площею 30 кв. м. У 2016 році у неї з'явився будинок на 314 кв. м в селі Бузова під Києвом. Там журналісти виявили функціонуючий готель і ресторан, магазин з сувенірами і приватних зоопарк. Хоча за документами на цих землях повинен знаходитися музей.

У 2017 році будинок на 160 кв. м і ще два сусідніх земділянки стали власністю її 19-річного сина.

За словами Оксани Величко, які наводить програма, будинок на сина переписав колишній чоловік (чиновник Фонду держмайна Юрій Величко), проте в його декларації за 2015 рік нічого не говориться про таку нерухомості, а з заощаджень у нього було лише 10 тис. Доларів.

Таким чином, не ясно, за які кошти було збудовано цей будинок, підкреслюють "Гроші". Також не зрозуміло, чому Юрій Величко в 2015 і 2016 роках не вказував у своїх деклараціях 10 земділянок в селі Яблуниця Івано-Франківської області, які з 2008 році, згідно з декларацією чиновниці, перебувають в майні у Оксани Величко.

У той же час Оксана Величко вказала у своїй декларації земділянки в Івано-Франківській області, а ось будинок на одному з цих ділянок - немає.

Таким чином, Оксана Величко разом з сином володіють 5 квартирами в Києві, розповідають "Гроші", одна з яких ще недобудована. А також 12 земельними ділянками в елітних селах під Києвом і в Івано-Франківській області. Залишається відкритим питання, на які кошти вони були придбані.