Анонимным столичным "минерам" грозит до 6 лет лишения свободы

"Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева пришла в полицию в течение часа, около 15-16 часов", - сообщила Я.Неруш.

Кроме того, она отметила, что в настоящее время решается вопрос о разоблачении уголовных производств по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Станция столичного метро "Лыбедская" возобновила работу

"Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2-6 лет", - добавила Я.Неруш.

Напомним, правоохранители проверяют информацию о "заминировании" 12 объектов в Киеве среди которых 6 развлекательных центров, две станции метро, а также гостиницы.

Как сообщал УНН, станция столичного метрополитена "Лыбедская" возобновила работу после проверки информации о заминировании, которая оказалась ложной.