Анонимным столичным "минерам" грозит до 6 лет лишения свободы

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14563 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28790 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35989 просмотра

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13:14 • 35411 просмотра

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовных производств по поводу анонимных сообщений о "заминировании" 12-ти столичных объектов. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции г.Киева Яна Неруш в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева пришла в полицию в течение часа, около 15-16 часов", - сообщила Я.Неруш.

Кроме того, она отметила, что в настоящее время решается вопрос о разоблачении уголовных производств по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

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"Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2-6 лет", - добавила Я.Неруш.

Напомним, правоохранители проверяют информацию о "заминировании" 12 объектов в Киеве среди которых 6 развлекательных центров, две станции метро, а также гостиницы.

Как сообщал УНН, станция столичного метрополитена "Лыбедская" возобновила работу после проверки информации о заминировании, которая оказалась ложной.

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