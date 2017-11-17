Анонімним столичним "мінерам" загрожує до 6 років позбавлення волі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Правоохоронні органи вирішують питання щодо відкриття кримінальних проваджень з приводу анонімних повідомлень про “замінування” 12 столичних об’єктів. Про це повідомила заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції м. Києва Яна Неруш в ефірі “112 Україна”, передає УНН.

“Інформація про вибухівку за всіма об’єктами у різних районах Києва надішла в поліцію впродовж години, близько 15-16 години”, — повідомила Я.Неруш.

Крім того, вона зазначила, що наразі вирішується питання щодо викриття кримінальних проваджень за ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Станція столичного метро "Либідська" відновила роботу

“Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2-6 років", — додала Я.Неруш.

Нагадаємо, правоохоронці перевіряють інформацію про “замінування” 12 об’єктів, у Києві серед яких 6 розважальних центрів, дві станції метро, а також готелі.

Як повідомляв УНН, станція столичного метрополітену “Либідська” відновила роботу після перевірки інформації про замінування, яка виявилася неправдивою.

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