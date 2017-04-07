Анкара призвала к созданию бесполетной зоны в Сирии

"Удар является адекватным ответом на преступления режима Асада. Это важно с точки зрения того, что его атаки на мирных жителей не остались без ответа. Срочно нужно перейти к созданию зоны безопасности и бесполетной зоны, чтобы предотвратить дальнейшие преступления. Международное сообщество должно действовать сообща", - сказал он.

Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.