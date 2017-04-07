Анкара призвала к созданию бесполетной зоны в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Представитель президента Турции Ибрагим Калын после удара США в Сирии призвал мировое сообщество принять меры по созданию зоны безопасности и бесполетной зоны в Сирии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Удар является адекватным ответом на преступления режима Асада. Это важно с точки зрения того, что его атаки на мирных жителей не остались без ответа. Срочно нужно перейти к созданию зоны безопасности и бесполетной зоны, чтобы предотвратить дальнейшие преступления. Международное сообщество должно действовать сообща", - сказал он.
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этой газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.