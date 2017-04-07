Анкара закликала до створення безпольотної зони в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Представник президента Туреччини Ібрагім Калин після удару США в Сирії закликав світову спільноту вжити заходів щодо створення зони безпеки і безпольотної зони в Сирії, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Удар є адекватною відповіддю на злочини режиму Асада. Це важливо з точки зору того, що його атаки на мирних жителів не залишилися без відповіді. Терміново потрібно перейти до створення зони безпеки і безпольотної зони, щоб запобігти подальшим злочинам. Міжнародне співтовариство повинне діяти спільно", - сказав він.
Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.