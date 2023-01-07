Анкара надеется на продолжение режима прекращения огня в Украине - Калын

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«На наш взгляд, режим прекращения огня [в Украине] должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по этому вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся воюющие стороны», - сказал Калын.

Детали

Пресс-секретарь турецкого лидера подчеркнул, что «ни одна из сторон не имеет достаточных сил для победы».

«Что касается Турции, то мы в ближайшее время продолжим шаги по прекращению огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне», - сказал он.

Калын пояснил, что боевые действия продолжаются на украинской земле, «поэтому в Киеве относятся с подозрением к любым инициативам прекращения войны и бомбардировок со стороны вс россии».

«Одностороннее прекращение огня, как минимум, означает сегодня «остановку россии». В дальнейшем украинская сторона может последовать этому решению. Не исключаю, что также сформируются условия для повторной встречи переговорщиков», - считает он.

По его словам, хотя Анкара полна решимости продолжать призывы к возобновлению диалога, «факт заключается в том, что стороны на текущем этапе не проявляют желания оставить в сторону оружие и начать переговоры».

«Мы обеспокоены вероятностью ожесточения боевых действий в Украине в ближайшие месяцы. Любая из сторон может достичь определенных тактических успехов, однако достичь стратегических результатов не удастся. Продолжение войны означает больше разрушений и жертв, и это должны осознать не только непосредственные стороны конфликта, но и силы, которые их поддерживают. Поэтому, не ошибусь, если отмечу, что идею диалога, должны поддерживать как в рф, так и на Западе, в НАТО и США», - продолжил он.

«Для формирования условий для встречи лидеров украинцы должны увидеть конкретные шаги с российской стороны. Если война будет продолжаться нынешними темпами, то 2023 год станет периодом еще более глубокого кризиса в экономической, продовольственной и энергетической сферах, прежде всего, для самой Украины. Это подтверждают прогнозы МВФ. Поэтому мы прилагаем максимум усилий для диалога сторон», - добавил Калин.

Ранее

путин поручил министру обороны рф сергею шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 6 по 7 января. шойгу заявил об указании о якобы введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 6 января на 36 часов.

В Пентагоне констатировали боевые действия в Украине несмотря на заявления путина о "перемирии".