Анкара сподівається на продовження режиму припинення вогню в Україні - Калин

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«На наш погляд, режим припинення вогню [в Україні] має діяти не 36 годин, а довше. Єдиного рішення сторін з цього питання поки не прийнято, що є показником глухого кута, в якому знаходяться воюючі сторони», - сказав Калин.

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Прессекретар турецького лідера наголосив, що «жодна зі сторін не має достатніх сил для перемоги».

«Що стосується Туреччини, то ми найближчим часом продовжимо кроки щодо припинення вогню в районах, що примикають до Запорізької АЕС. Анкара прагне не допустити боїв та аварій у цій зоні», - сказав він.

Калин пояснив, що бойові дії продовжуються на українській землі, «тому в Києві ставляться з підозрою до будь-яких ініціатив припинення війни та бомбардувань з боку зс росії».

«Одностороннє припинення вогню, як мінімум, означає сьогодні «зупинку росії». Надалі українська сторона може наслідувати це рішення. Не виключаю, що також сформуються умови для повторної зустрічі переговорників», - вважає він.

За його словами, хоча Анкара сповнена рішучості продовжувати заклики до відновлення діалогу, «факт полягає в тому, що сторони на поточному етапі не виявляють бажання залишити убік зброю та розпочати переговори».

«Ми стурбовані ймовірністю запеклості бойових дій в Україні найближчими місяцями. Будь-яка зі сторін може досягти певних тактичних успіхів, однак досягти стратегічних результатів не вдасться. Продовження війни означає більше руйнувань та жертв, і це мають усвідомити не лише безпосередні сторони конфлікту, а й сили, що їх підтримують. Тому, не помилюся, якщо зазначу, що ідею діалогу, повинні підтримувати як у рф, так і на Заході, в НАТО і США», - продовжив він.

«Для формування умов для зустрічі лідерів українці мають побачити конкретні кроки з російської сторони. Якщо війна триватиме нинішніми темпами, то 2023 рік стане періодом ще глибшої кризи в економічній, продовольчій та енергетичній сферах, насамперед, для самої України. Це підтверджують прогнози МВФ. Тому ми докладаємо максимум зусиль для діалогу сторін», - додав Калин.

Раніше

путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу ввести режим припинення вогню в Україні з 6 по 7 січня. шойгу заявив про вказівку щодо нібито запровадження режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 6 січня на 36 годин.

У Пентагоні констатували бойові дії в Україні попри заяви путіна про "перемир'я".