Английский клуб нацелился на легионера киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Уругвайский легионер "Динамо" Карлос де Пена обратил на себя внимание представителя английского Чемпионшипа, передает УНН со ссылкой на Tean Talk.
Середняк второго по силе чемпионата Англии (14 место) по футболу желает получить футболиста по окончании сезона.
Ресурс утверждает, что уругвайский вингер в настоящее время играет главную роль с украинскими гигантами киевским "Динамо", и он привлек взгляды по ряду других клубов чемпионата. Однако "Рединг" возглавляет погоню и готов завершить сделку, несмотря на конкуренцию.
Добавим также, 28-летний Де Пена достался "Динамо" бесплатно в конце 2019 года. Игрок, который имел опыт выступления за "Мидлсбро" в Чемпионшипе, сыграл за "Динамо" 26 матчей нынешнего сезона (5 голов, 2 ассиста).