Англійський клуб націлився на легіонера київського "Динамо"

Середняк другого за силою чемпіонату Англії (14 місце) з футболу бажає отримати футболіста після завершення сезону.

Ресурс стверджує, що уругвайський вінгер в даний час грає головну роль з українськими гігантами київським "Динамо", і він привернув погляди з ряду інших клубів чемпіонату. Проте "Редінг" очолює погоню і готовий завершити угоду попри конкуренцію.

Додамо також, 28-річний Де Пена дістався "Динамо" безкоштовно наприкінці 2019 року. Гравець, який мав досвід виступу за "Міддлсбро" в Чемпіоншипі, відіграв за "Динамо" 26 поєдинків нинішнього сезону (5 голів, 2 асисти).