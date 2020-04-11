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Англійський клуб націлився на легіонера київського "Динамо"

Англійський клуб націлився на легіонера київського "Динамо"

Київ • УНН

 • 15338 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Уругвайський легіонер "Динамо" Карлос де Пена звернув на себе увагу представника англійського Чемпіоншипу, передає УНН з посиланням на Tean Talk.

Середняк другого за силою чемпіонату Англії (14 місце) з футболу бажає отримати футболіста після завершення сезону.

Ресурс стверджує, що уругвайський вінгер в даний час грає головну роль з українськими гігантами київським "Динамо", і він привернув погляди з ряду інших клубів чемпіонату. Проте "Редінг" очолює погоню і готовий завершити угоду попри конкуренцію.

Додамо також, 28-річний Де Пена дістався "Динамо" безкоштовно наприкінці 2019 року. Гравець, який мав досвід виступу за "Міддлсбро" в Чемпіоншипі, відіграв за "Динамо" 26 поєдинків нинішнього сезону (5 голів, 2 асисти).

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