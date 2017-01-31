Анализ почерков подтвердил сотрудничество Л.Валенсы со спецслужбами ПНР - СМИ

Указано, что они считают, что почерк тайного агента "Болека" полностью совпадает с почерком Леха Валенсы.

По словам председателя Комиссии по расследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти прокурора Анджея Позорского, мнение экспертов однозначно.

"Вывод судебных экспертов свидетельствует о том, что обязательства о сотрудничестве со Службой безопасности от 21 декабря 1970 года было полностью написано Лехом Валенсой. 17 рукописных квитанций о получении денег за предоставление сотрудникам Службы безопасности информации были подписаны Лехом Валенсой ", - заявил прокурор.

Квитанции выдавались с января 1971 по июнь 1974 года. Их общая сумма составила 11 тыс. 700 злотых. Эксперты установили, что Лех Валенса в целом написал и подписал 29 доносов. Еще 11 он написал, но не подписал. В 6 из 11 случаев подпись "Болек" поставили сотрудники спецслужб. Один донос Лех Валенса не писал, но подписал документ с каждой стороны. И только один донос, как подтвердили эксперты, не был ни написан, ни подписан первым лидером "Солидарности".

Экспертиза была проведена на основании документов, которые были обнаружены в доме генерала Кищака после его смерти.

Институт национальной памяти инициировал графологическую экспертизу после того, как в апреле 2016 года Лех Валенса опроверг подлинность найденных документов.