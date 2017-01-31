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Аналіз почерків підтвердив співпрацю Л.Валенси зі спецслужбами ПНР - ЗМІ

Аналіз почерків підтвердив співпрацю Л.Валенси зі спецслужбами ПНР - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Інститут національної пам’яті оприлюднив результати експертного аналізу папки таємного співробітника “Болека”, які підтверджують співпрацю Леха Валенси зі Службою безпеки Польської Народної Республіки. До такого висновку прийшли співробітники Інституту судової експертизи ім. Яна Зіна в Кракові, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Вказано, що вони вважають, що почерк таємного агента “Болека” повністю збігається з почерком Леха Валенси.

За словами голови Комісії з розслідування злочинів проти польського народу Інституту національної пам’яті прокурора Анджея Позорського, думка експертів є однозначною.

“Висновок судових експертів свідчить про те, що зобов’язання про співпрацю зі Службою безпеки від 21 грудня 1970 було повністю написано Лехом Валенсою. 17 рукописних квитанцій про отримання грошей за надання співробітникам Служби безпеки інформації були підписані Лехом Валенсою ”, - заявив прокурор.

Квитанції видавалися з січня 1971-го по червень 1974 року. Їх загальна сума становила 11 тис. 700 злотих. Експерти встановили, що Лех Валенса в цілому написав і підписав 29 доносів. Ще 11 він написав, але не підписав. У 6 з 11 випадків підпис “Болек” поставили співробітники спецслужб. Один донос Лех Валенса не писав, але підписав документ з кожного боку. І тільки один донос, як підтвердили експерти, не був ні написаний, ні підписаний першим лідером “Солідарності”.

Експертиза була проведена на основі документів, які були виявлені в будинку генерала Кищака після його смерті.

Інститут національної пам’яті ініціював графологічну експертизу після того, як в квітні 2016 року Лех Валенса спростував автентичність знайдених документів.

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