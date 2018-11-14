"Анахайм" прервал победную серию лидера НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В регулярном чемпионате НХЛ лидер соревнований “Нэшвилл Предаторз” потерпел гостевое поражение от “Анахайм Дакс”, сообщает УНН.
Во втором периоде Гецлаф открыл счет, но на старте третьего промежутка паритет на табло установил Фиала — 1:1.
Уже по итогам серии буллитов лучшими стали “Дакс” (2:1).
Отметим, что до этого момента “Предаторз” имели серию из 5-ти выигрышей подряд. Однако команда осталась на первой строчке таблицы с 27 очками и опережает “Миннесоту” на Западе на три пункта.
Вашему вниманию результаты других баталий:
“Каролина Харрикейнз” — “Чикаго Блэкхокс” — 3:2 (в овертайме)
“Нью-Йорк Рейнджерс” — “Ванкувер Кэнакс” — 2:1
“Даллас Старз” — “Коламбус Блю Джекетс” — 1:2.