"Анахайм" перервав переможну серію лідера НХЛ

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У регулярному чемпіонаті НХЛ лідер змагань “Нешвілл Предаторз” зазнав гостьової поразки від “Анахайм Дакс”, повідомляє УНН.

У другому періоді Гецлаф відкрив рахунок, але на старті третього проміжку паритет на табло встановив Фіала — 1:1.

Вже за підсумками серії булітів кращими стали “Дакс” (2:1).

Відзначимо, що до цього моменту “Предаторз” мали серію з 5-ти виграшів підряд. Однак команда залишилась на першому рядку таблиці з 27 очками і випереджає “Міннесоту” на Заході на три пункти.

До вашої уваги результати інших баталій:

“Кароліна Харрікейнз” — “Чикаго Блекхокс” — 3:2 (в овертаймі)

“Нью-Йорк Рейнджерс” — “Ванкувер Кенакс” — 2:1

“Даллас Старз” — “Коламбус Блю Джекетс” — 1:2.

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