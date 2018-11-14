"Анахайм" перервав переможну серію лідера НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У регулярному чемпіонаті НХЛ лідер змагань “Нешвілл Предаторз” зазнав гостьової поразки від “Анахайм Дакс”, повідомляє УНН.
У другому періоді Гецлаф відкрив рахунок, але на старті третього проміжку паритет на табло встановив Фіала — 1:1.
Вже за підсумками серії булітів кращими стали “Дакс” (2:1).
Відзначимо, що до цього моменту “Предаторз” мали серію з 5-ти виграшів підряд. Однак команда залишилась на першому рядку таблиці з 27 очками і випереджає “Міннесоту” на Заході на три пункти.
До вашої уваги результати інших баталій:
“Кароліна Харрікейнз” — “Чикаго Блекхокс” — 3:2 (в овертаймі)
“Нью-Йорк Рейнджерс” — “Ванкувер Кенакс” — 2:1
“Даллас Старз” — “Коламбус Блю Джекетс” — 1:2.