АМКУ заставляют принять лицусловия для лотерей вопреки публичному протесту и отсутствию кворума

Как известно, в АМКУ планировали обсудить попытку Минфина монополизировать лотерейный рынок сегодня утром, но не хватило кворума.

“Сегодня на комитете должно было рассматриваться письмо относительно согласования лицензионных условий в редакции прошлого года — именно эти Лицензионные условия АМКУ ранее не согласовал. Но за внесение этого решения в повестку дня не проголосовало большинство членов комитета: 2 члена комитета из присутствующих были против, 3 воздержались и еще 3 было “за”, — сообщила А.Загребельская.

Отказ АМКУ она объяснила тем, что соответствующие материалы Комитет получил за 15 минут до заседания, а не за 2 суток, как этого требует регламент для ознакомления. Кроме того, по ее словам, этот проект уже рассматривался ранее и был отклонен, а в полномочия АМКУ не входит вопрос о выполнении или не выполнении регламента.

Тем не менее, глава профильного комитета принял решение таки назначить внеочередное заседание комитета.

“Оно состоится в 16:00 или 16:30 сегодня. При этом на повестку дня внесен только один вопрос — согласование письма Минфина относительно лицензионных условий. И нам дают время до 16:00 на внесение замечаний”, — рассказала А. Загребельская и добавила, что в практике комитета таких прецедентов еще не было.