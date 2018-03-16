АМКУ змушують прийняти ліцумови для лотерей всупереч публічному протесту і відсутності кворуму

Як відомо, в АМКУ планували обговорити спробу Мінфіну монополізувати лотерейний ринок сьогодні вранці, але не вистачило кворуму.

"Сьогодні на комітеті повинен був розглядатися лист щодо погодження ліцензійних умов в редакції минулого року - саме ці ліцензійні умови АМКУ раніше не погодив. Але за внесення цього рішення до порядку денного не проголосувало більшість членів комітету: 2 члена комітету з присутніх були проти, 3 утрималися і ще 3 було "за", - повідомила А.Загребельська.

Відмова АМКУ вона пояснила тим, що відповідні матеріали Комітет отримав за 15 хвилин до засідання, а не за 2 доби, як цього вимагає регламент для ознайомлення. Крім того, за її словами, цей проект вже розглядався раніше і був відхилений, а в повноваження АМКУ не входить питання про виконання або невиконанні регламенту.

Проте, глава профільного комітету прийняв рішення таки призначити позачергове засідання комітету.

"Воно відбудеться о 16:00 або 16:30 сьогодні. При цьому на порядок денний внесено лише одне питання - погодження листа Мінфіну щодо ліцензійних умов. І нам дають час до 16:00 на внесення зауважень", - розповіла А.Загребельська і додала, що в практиці комітету таких прецедентів ще не було.