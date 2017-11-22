АМКУ: запрет продавать алкоголь МАФам - незаконный

"Админколегией киевского областного территориального отделения АМКУ было принято решение, согласно которому признано незаконным, нарушающим конкуренцию, решение Киевсовета о продаже алкоголя в МАФах. Этим решением Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах, одновременно в стационарных сооружениях и сетях супермаркетов позволил. Это прямое нарушение конкуренции", - отметил Хмельницкий.

Представитель АМКУ добавил, что в Киевском совете выписали штраф в размере 5100 грн и дали один месяц на выполнение этого решения.

Напомним, в апреле 2016 Киевсовет уже принимал решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Однако, впоследствии, через суд, предприниматели добились его отмены.

Юристы считают, что запрет на продажу алкоголя в МАФах - это популизм депутатов.

Добавим, что ранее депутаты столичного совета приняли решение о ночном запрете на продажу алкоголя в стационарных точках. Однако, суды отменили этот запрет, и сегодня ряд столичных магазинов продают алкогольные напитки без каких-либо ограничений.