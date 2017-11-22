АМКУ: запрет продавать алкоголь МАФам - незаконный
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в киосках и средствах передвижной торговли является незаконным. Об этом во время заседания сообщил председатель Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий, передает УНН.
"Админколегией киевского областного территориального отделения АМКУ было принято решение, согласно которому признано незаконным, нарушающим конкуренцию, решение Киевсовета о продаже алкоголя в МАФах. Этим решением Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах, одновременно в стационарных сооружениях и сетях супермаркетов позволил. Это прямое нарушение конкуренции", - отметил Хмельницкий.
Представитель АМКУ добавил, что в Киевском совете выписали штраф в размере 5100 грн и дали один месяц на выполнение этого решения.
Напомним, в апреле 2016 Киевсовет уже принимал решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Однако, впоследствии, через суд, предприниматели добились его отмены.
Юристы считают, что запрет на продажу алкоголя в МАФах - это популизм депутатов.
Добавим, что ранее депутаты столичного совета приняли решение о ночном запрете на продажу алкоголя в стационарных точках. Однако, суды отменили этот запрет, и сегодня ряд столичных магазинов продают алкогольные напитки без каких-либо ограничений.