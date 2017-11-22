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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14555 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 28752 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35956 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35383 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100189 просмотра

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11:14 • 88029 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97494 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124579 просмотра

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АМКУ: запрет продавать алкоголь МАФам - незаконный

АМКУ: запрет продавать алкоголь МАФам - незаконный

Киев  •  УНН

 • 14575 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в киосках и средствах передвижной торговли является незаконным. Об этом во время заседания сообщил председатель Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий, передает УНН.

"Админколегией киевского областного территориального отделения АМКУ было принято решение, согласно которому признано незаконным, нарушающим конкуренцию, решение Киевсовета о продаже алкоголя в МАФах. Этим решением Киевсовет запретил продажу алкоголя в МАФах, одновременно в стационарных сооружениях и сетях супермаркетов позволил. Это прямое нарушение конкуренции", - отметил Хмельницкий.

Представитель АМКУ добавил, что в Киевском совете выписали штраф в размере 5100 грн и дали один месяц на выполнение этого решения.

Напомним, в апреле 2016 Киевсовет уже принимал решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Однако, впоследствии, через суд, предприниматели добились его отмены.

Юристы считают, что запрет на продажу алкоголя в МАФах - это популизм депутатов.

Добавим, что ранее депутаты столичного совета приняли решение о ночном запрете на продажу алкоголя в стационарных точках. Однако, суды отменили этот запрет, и сегодня ряд столичных магазинов продают алкогольные напитки без каких-либо ограничений.

Украинские Национальные Новости

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