АМКУ: заборона продавати алкоголь МАФам - незаконна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Рішення Київської міської ради про заборону продажу алкоголю в кіосках і засобах пересувної торгівлі є незаконним. Про це під час засідання повідомив голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій Хмельницький, передає УНН.
"Адмінколегією київського обласного територіального відділення АМКУ було схвалено рішення, згідно з яким визнано незаконним, таким, що порушує конкуренцію, рішення Київради щодо продажу алкоголю в МАФах. Цим рішенням Київрада заборонила продаж алкоголю в МАФах, водночас у стаціонарних спорудах і мережах супермаркетів дозволила. Це пряме порушення конкуренції", – зазначив Хмельницький.
Представник АМКУ додав, що Київській раді виписали штраф у розмірі 5100 грн і дали один місяць на виконання цього рішення.
Нагадаємо, у квітні 2016 року Київрада вже приймала рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах. Однак, згодом, через суд, підприємці домоглися його скасування.
Юристи вважають, що заборона на продаж алкоголю в МАФах - це популізм депутатів.
Додамо, що раніше депутати столичної ради прийняли рішення про нічну заборону на продаж алкоголю в стаціонарних точках. Однак, суди скасували цю заборону, і сьогодні низка столичних магазинів продають алкогольні напої без будь-яких обмежень.