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АМКУ просит Косюка не снижать объемы производства "Нашей Рябы"

АМКУ просит Косюка не снижать объемы производства "Нашей Рябы"

Киев  •  УНН

 • 19860 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины обратился к компании МХП, производителя курятины "Наша Ряба" с просьбой не снижать производительность и реализацию на внутреннем рынке, чтобы не допустить дефицита продукта, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"В нынешней ситуации карантина большинство граждан Украины вынуждены оставаться в изоляции или работать дистанционно. Такие условия устраняют возможности питания в заведениях общественного питания, что приводит к перераспределению каналов сбыта пищевых продуктов.

Изменение привычного образа жизни приводит к изменению рациона питания и, как следствие, увеличению спроса на отдельные виды товаров в точках розничной продажи.

Способность государства организовать обеспечение населения продуктами питания является главным элементом его продовольственной безопасности", - отметили в АМКУ.

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В то же время, еще до заявлений АМКУ владелец МХП Юрий Косюк сообщил, что компания сейчас работает на полных мощностях именно для того, чтобы накормить страну. Также в компании отметили, что понимая кризисную ситуацию в государстве, "не манипулировали и не повышали цены на курятину, несмотря на растущий спрос".

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Но стоит напомнить, что в прошлом году АМКУ проводил исследования на рынке курятины и был обеспокоен высокой производительностью МХП и называл компанию такой, которая имеет "рыночную власть" из-за высокого % доли рынка. С такой позицией Комитета тогда не согласился МХП и заявил, что лидерство на рынке курятины получил только в условиях высокой конкурентности (в Украине почти 100 производителей курятины) и за счет значительных капиталовложений в производство.

Несмотря на такие противоречия, непонятным остается вопрос: должны ли производители продуктов питания на фоне ожидаемого продовольственного кризиса увеличивать объемы производства как для внутреннего рынка, так и для экспорта - к чему их призывает Всемирная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Минэкономразвития Украины, или все же, они сужать потенциал производства, чтобы не попасть под санкции АМКУ.

И что в понимании АМКУ является "антиконкурентными действиями"? В США под этим понятием в основном понимают такое поведение компании, когда она намеренно снижает цены, чтобы захватить рынок и заблокировать конкурентов. В Украине наоборот - антиконкурентными действиями считается повышение цен, хотя это по своей природе не блокирует конкурентов, а наоборот - дает возможность привлечь им больше клиентов (потребителей).

"Владение доминирующим положением, даже монопольным положением - само по себе не нарушает ни один закон о конкуренции, который мне известен. Действительно, поклонники идеи рынка должны стремиться, чтобы фирмы предпочитали достичь доминирующего или монопольного положения по изготовлению и продаже продуктов высокого качества. Нарушением закона является только злоупотребление доминирующим положением...

В целом, предприятие, получившее и занимаемое доминирующее или даже монопольное положение с помощью правовых средств, может взимать любые цены и получать любую прибыль. Даже в таких юрисдикциях, как ЕС, где злоупотребления в форме эксплуатации четко перечислены в законе, правоприменительные органы обычно обращают больше внимания на злоупотребления в форме вытеснения как на такие, которые вероятно нанесут значительный и длительный вред.

Большинство положений антимонопольного законодательства, в том числе и США, требуют убедительных доказательств того, что предприятие действительно занимает доминирующее или монопольное положение, прежде чем его можно будет признать виновным в злоупотреблении этим положением. Обычно это требует в качестве доказательств владения высокой долей рынка (в законодательстве США нет четкого разграничения, однако 75% может быть типичным показателем) и наличием существенных барьеров на вход на рынок новых фирм. Для европейского антимонопольного законодательства характерен более низкий порог концентрации для выявления доминирования; читая украинское законодательство, я отметил, что статья 12 создает опровергнутую презумпцию доминирования для 35-процентной доли рынка", - объясняет директор отделения экономических исследований антимонопольного комитета Департамента юстиции США Рассел Питман.

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