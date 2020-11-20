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АМКУ вернул третью заявку по ПАО “Мотор Сич”, будет подана новая

АМКУ вернул третью заявку по ПАО “Мотор Сич”, будет подана новая

Киев  •  УНН

 • 14276 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины в третий раз под очередным формальным предлогом вернул без рассмотрения заявку DCH и китайского инвестора ПАО “Мотор Сич” Skyrizon о получении согласования концентрации контрольного пакета акций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Группа DCH и китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич”, представленные в Украине компанией Skyrizon, в ближайшее время вновь обратятся в АМКУ для получения разрешения на концентрацию контрольного пакета акций предприятия.

Также Группа DCH и китайские инвесторы направили иск в Хозяйственный суд г. Киева с требованием признать незаконным решение АМКУ об отказе в принятии к рассмотрению заявок на концентрацию, и обязать АМКУ принять их к рассмотрению.

Соответствующая информация будет обнародована компанией Skyrizon как существенная в рамках обязательного ее раскрытия на Шанхайской фондовой бирже.

Первая из многочисленных заявок Skyrizon Aircraft Holdings Limited в Антимонопольный комитет Украины о предоставлении разрешения на концентрацию была подана 09.06.2017 года. Она, как и другие последующие, не были рассмотрены АМКУ.

После установления в 2020 году партнёрских отношений с группой DCH компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited совместно с ООО “Инвест Система” трижды обращалась в АМКУ с заявлениями о предоставлении разрешения на концентрацию акций ПАО “Мотор Сич”: 04.08.2020, 23.09.2020 и 23.10.2020 года. Каждый раз под формальными предлогами АМКУ оставлял заявки без рассмотрения.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием о возмещении ущерба в размере 3,5 млрд долл. В этом уведомлении указано, что украинская власть своими действиями экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права инвесторов, предусмотренных действующим Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанным 31 октября 1992 года между правительствами Украины и Китайской Народной Республики.

К нынешнему времени китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” (партнеры группы DCH по развитию украинского авиастроения) подписали договоры с тремя ведущими международными юридическими компаниями, такими как WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, которые представят интересы бизнесменов из КНР в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долл. через международный арбитраж

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