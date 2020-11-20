АМКУ повернув третю заявку щодо ПАТ "Мотор Січ", буде подана нова

Група DCH і китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", представлені в Україні компанією Skyrizon, найближчим часом знову звернуться до АМКУ для отримання дозволу на концентрацію контрольного пакета акцій підприємства.

Також Група DCH і китайські інвестори направили позов до Господарського суду Києва з вимогою визнати незаконним рішення АМКУ про відмову в прийнятті до розгляду заявок на концентрацію, і зобов'язати АМКУ взяти їх до розгляду.

Відповідна інформація буде оприлюднена компанією Skyrizon як суттєва в рамках обов'язкового її розкриття на Шанхайській фондовій біржі.

Перша з численних заявок Skyrizon Aircraft Holdings Limited в Антимонопольний комітет України про надання дозволу на концентрацію була подана 09.06.2017 року. Вона, як і інші наступні, не була розглянута АМКУ.

Після встановлення в 2020 році партнерських відносин з групою DCH компанія Skyrizon Aircraft Holdings Limited спільно з ТОВ "Інвест Система" тричі зверталася в АМКУ із заявами про надання дозволу на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Січ": 04.08.2020, 23.09.2020 та 23.10. 2020 року. Щоразу під формальними приводами АМКУ залишав заявки без розгляду.

4 вересня 2020 року китайськы інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спыр (Notice of Investment Dispute) з вимогою про відшкодування шкоди в розмірі 3,5 млрд дол. У цьому повідомленні зазначено, що українська влада своїми діями експропріювала їх інвестиції, а також порушила інші права інвесторів, передбачених чинною Угодою про заохочення і взаємний захист інвестицій, підписаный 31 жовтня 1992 року, між урядами України та Китайської Народної Республіки.

До нинішнього часу китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" (партнери групи DCH з розвитку українського авіабудування) підписали договори з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями, такими як WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, які представлять інтереси бізнесменів з КНР в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. через міжнародний арбітраж