Американцам ИФА-тестирование на COVID-19 проводят бесплатно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. До конца сентября жители США могут бесплатно проверить себя на наличие антитела к COVID-19, передает УНН со ссылкой на dailyhive.com.
Тестировать американцев будет Bloodworks Northwest (банк крови и медицинский исследовательский институт со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон). Проверить себя на наличие антител могут все желающие.
"Тем, у кого есть антитела к COVID, будет разрешено сдавать кровь каждые семь дней", - говорится в сообщении.
Чтобы сдавать кровь, пациенты должны быть старше 16 лет и иметь при себе маску для лица.
Напомним, что в Татарстане, тем временем, огласили результаты первого этапа ИФА-скрининга и начали второй.
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Касательно Украины, то у нас ранее обещанный и анонсированный массовый ИФА-скрининг на антитела к "ковид" так и не стартовал.
Более того, показатели тестирования обязательных категорий граждан, таких как медики или полицейские, тоже остается на крайне низком уровне.
Эксперты и врачи видят в этом одну из причин ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Украине.