Американцям ІФА-тестування на COVID-19 проводять безплатно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. До кінця вересня жителі США можуть безплатно перевірити себе на наявність антитіла до COVID-19, передає УНН з посиланням на dailyhive.com.
Тестувати американців буде Bloodworks Northwest (банк крові і медичний дослідний інститут з штаб-квартирою в Сіетлі, штат Вашингтон). Перевірити себе на наявність антитіл можуть всі охочі.
"Тим, у кого є антитіла до COVID, буде дозволено здавати кров кожні сім днів", - йдеться в повідомленні.
Щоб здавати кров, пацієнти повинні бути старше 16 років і мати при собі маску для обличчя.
Нагадаємо, що в Татарстані, тим часом, оголосили результати першого етапу ІФА-скринінгу і почали другий.
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Що стосується України, то у нас раніше обіцяний і анонсований масовий ІФА-скринінг на антитіла до "ковід" так і не стартував.
Понад те, показники тестування обов'язкових категорій громадян, таких як медики або поліцейські, теж залишається на вкрай низькому рівні.
Експерти і лікарі вбачають у цьому одну з причин погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.