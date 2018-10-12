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Американцы с начала года усыновили 138 маленьких украинцев

Американцы с начала года усыновили 138 маленьких украинцев

Киев  •  УНН

 • 15326 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Граждане Соединенных Штатов Америки в январе-сентябре 2018 года усыновили 138 детей в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

"США являются одним из стратегических партнеров Украины в сфере усыновления детей. Количество граждан США, желающих усыновить ребенка в Украине является стабильно высоким. Однако, в последние годы наблюдается постепенное уменьшение количества детей, которые усыновляют гражданами США", - отметили в министерстве.

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В частности, как сообщили в ведомстве, в 2014 году граждане США усыновили в Украине 431 ребенка, в 2015 - 299 детей, в 2016 - 301 ребенка, за 9 месяцев 2018 - 138 детей.

В Минсоцполитики уточнили, что из общего количества детей, усыновленных гражданами США, 25% составляют дети с особыми потребностями и почти 50% - подростки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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