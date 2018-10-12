Американці з початку року усиновили 138 маленьких українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Громадяни Сполучених Штатів Америки протягом січня-вересня 2018 року усиновили 138 дітей в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики України, передає УНН.
“США є одним із стратегічних партнерів України у сфері усиновлення дітей. Кількість громадян США, які бажають усиновити дитину в Україні є стабільно високою. Проте, останніми роками спостерігається поступове зменшення кількості дітей, які усиновлюються громадянами США”, — зазначили у міністерстві.
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Зокрема, як поінформували у відомстві, у 2014 році громадяни США усиновили в Україні 431 дитину, у 2015 — 299 дітей, у 2016 — 301 дитину, за 9 місяців 2018 — 138 дітей.
У Мінсоцполітики уточнили, що із загальної кількості дітей, усиновлених громадянами США, 25% становлять діти з особливими потребами та майже 50% — підлітки.