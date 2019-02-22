Американцы с первой попытки сорвали лотерейный джекпот

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 53412 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122751 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124920 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126062 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123374 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156153 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117593 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141326 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145209 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130509 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Американцы с первой попытки сорвали лотерейный джекпот

Американцы с первой попытки сорвали лотерейный джекпот

Киев  •  УНН

 • 7836 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Супружеская пара в Соединенных Штатах Америки выиграла лотерейный джекпот размером 110 тыс. долл, передает УНН со ссылкой на UPI.

Имя победителей - Сара и Ангел Мартинес. Они проживают в штате Северная Каролина. Счастливчики купили лотерейный билет "за компанию" с другом и были близки к тому, чтобы выбросить билет в мусор без его проверки. Однако в последний момент передумали и не пожалели об этом.

"Мы никогда ранее не играли в лотерею. И даже предположить не могли, что выиграем", - рассказала американка.

Как американцы потратят денежный приз - не сообщается.

"Признаюсь честно - я чувствую себя самым счастливым человеком на планете", - комментирует выигрыш глава семьи.

Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн.

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