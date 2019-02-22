Американцы с первой попытки сорвали лотерейный джекпот
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Супружеская пара в Соединенных Штатах Америки выиграла лотерейный джекпот размером 110 тыс. долл, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителей - Сара и Ангел Мартинес. Они проживают в штате Северная Каролина. Счастливчики купили лотерейный билет "за компанию" с другом и были близки к тому, чтобы выбросить билет в мусор без его проверки. Однако в последний момент передумали и не пожалели об этом.
"Мы никогда ранее не играли в лотерею. И даже предположить не могли, что выиграем", - рассказала американка.
Как американцы потратят денежный приз - не сообщается.
"Признаюсь честно - я чувствую себя самым счастливым человеком на планете", - комментирует выигрыш глава семьи.
Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн.