Американцы с первой попытки сорвали лотерейный джекпот

Имя победителей - Сара и Ангел Мартинес. Они проживают в штате Северная Каролина. Счастливчики купили лотерейный билет "за компанию" с другом и были близки к тому, чтобы выбросить билет в мусор без его проверки. Однако в последний момент передумали и не пожалели об этом.

"Мы никогда ранее не играли в лотерею. И даже предположить не могли, что выиграем", - рассказала американка.

Как американцы потратят денежный приз - не сообщается.

"Признаюсь честно - я чувствую себя самым счастливым человеком на планете", - комментирует выигрыш глава семьи.

Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн.