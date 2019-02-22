Американці з першої спроби зірвали лотерейний джекпот
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Подружня пара в Сполучених Штатах Америки виграла лотерейний джекпот розміром 110 тис. дол, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможців - Сара і Ангел Мартінес. Вони проживають в штаті Північна Кароліна. Щасливчики купили лотерейний квиток "за компанію" з другом і були близькі до того, щоб викинути квиток в сміття без його перевірки. Однак в останній момент передумали і не пошкодували про це.
"Ми ніколи раніше не грали в лотерею. І навіть припустити не могли, що виграємо", - розповіла американка.
Як американці витратять грошовий приз - не повідомляється.
"Зізнаюся чесно - я відчуваю себе найщасливішою людиною на планеті", - коментує виграш глава сім'ї.
Нагадаємо, киянин Юрій Редько з першої спроби виграв в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн.