Американский стеклодув создает карманные галактики
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Мастер-стеклодув Скотт Перник создает из стекла астрономические скульптуры, которые есть достаточно миниатюрными и помещаются в руку, передает УНН со ссылкой на Insider.
Скульптуры выглядят так, будто внутри них находится целая галактика. Результат достигается с помощью способа, когда свет проходит через стекло и немного преломляется. Именно это создает особый вид стеклянных шаров.
Автор творений заявил, что пришел к таким результатам путем экспериментов.
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В процессе производства Скот Перник использует стекло, золото, серебро и кристаллизованные материалы.
Как отмечает сам автор, цена за карманную галактику стартует от ста долларов.