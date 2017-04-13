Американський склодув створює кишенькові галактики

Скульптури виглядають так, ніби всередині них знаходиться ціла галактика. Результат досягається за допомогою способа, коли світло проходить через скло та трохи заломлюється. Саме це створює особливий вигляд скляних куль.

Автор творінь заявив, що прийшов до таких результатів шляхом експериментів.

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У процесі виробництва Скот Перніка використовує скло, золото, срібло та кристалізовані матеріали.

Як зазначає сам автор, ціна за кишенькову галактику стартує від ста доларів.