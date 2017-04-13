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Американський склодув створює кишенькові галактики

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Майстер-склодув Скот Перніка створює зі скла астрономічні скульптури, які є досить мініатюрними і поміщаються в руку, передає УНН з посиланням на Insider.

Скульптури виглядають так, ніби всередині них знаходиться ціла галактика. Результат досягається за допомогою способа, коли світло проходить через скло та трохи заломлюється. Саме це створює особливий вигляд скляних куль.

Автор творінь заявив, що прийшов до таких результатів шляхом експериментів.

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У процесі виробництва Скот Перніка використовує скло, золото, срібло та кристалізовані матеріали.

Як зазначає сам автор, ціна за кишенькову галактику стартує від ста доларів.

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